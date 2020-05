Calori: "Dai tifosi della Lazio un affetto incredibile. Ecco cosa mi disse Mazzone..."

Alessandro Calori fu autore del gol decisivo tra Juventus e Perugia, indispensabile per la vittoria del secondo scudetto della Lazio. A vent'anni da quella folla giornata, l'ex difensore del club umbro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Mi cercano ovunque. Post di Materazzi? Marco è una persona che ha grande cuore. Può darsi che abbia lui il pallone, quello finale lo prese sicuramente. Non segnavo molto, è vero, ma quell'anno lì segnai cinque gol. Quel finale di campionato è stato come un film. Mazzone fece una battuta 'Per far vincere lo scudetto alla Lazio ci doveva pensare un romanista'. Era fantastico. Dell'affetto dei tifosi mi sono accorto negli anni, in ogni momento c'è sempre stata questa riconoscenza, anche qualche invito. Quando entravo sembrava fossi un eroe. Mi chiedo 'ma io cosa c'entro'. È bello vedere la passione. Io a Juventus-Lazio? Magari gli viene paura, dici? (ride, ndr)".

