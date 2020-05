Ferrari, è ufficiale l'ingaggio di Sainz: prenderà il posto di Vettel

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è arrivato il comunicato ufficiale: sarà Carlos Sainz a prendere il posto di Sebastian Vettel alla Ferrari. Ecco svelato il nome di chi farà coppia con Charles Leclerc per le prossime stagioni. Il pilota spagnolo ha vinto la concorrenza con Daniel Ricciardo, passato ufficialmente in McLaren.Ecco le prime parole del 25enne: "Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra. Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione".