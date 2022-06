Capello: "Sarri? Ok anno di transizione ma ora è il momento della verità"

TUTTOmercatoWEB.com

Nella lunga intervista rilasciata sulle colonne de Il Messaggero Fabio Capello ha parlato anche del ritorno in Serie A di alcuni allenatori come Sarri ma anche Spalletti e Allegri e di come sia stata per loro questa prima stagione in attesa che inizi la prossima: "I migliori? Pioli e Mourinho. Il primo ha riportato il Milan al successo, il secondo si è riconfermato allenatore di dimensione internazionale. José ha ottenuto un successo molto importante. Allegri, Sarri e Spalletti hanno pagato il ritorno in serie A. Andava concessa loro una stagione di transizione. Ora sarà il momento della verità".