Capienza stadi, Costa: "Da marzo si torna al 75%. Per la Nazionale..."

Per la Serie A e per il calcio italiano in generale arrivano buone notizie da Andrea Costa. Non è ancora il momento della riapertura completa degli impianti sportivi, ma intanto il Sottosegretario alla Salute, dopo la proposta di Gravina per la capienza negli stadi, a GR Parlamento ha detto: "Comprendo la richiesta di Gravina, il calcio ha patito molto in questi anni di pandemia. Riavere gli stadi pieni significa avere fiducia e un sostegno economico. Dal 1° marzo si tornerà al 75% poi da lì a breve si potrà arrivare al 100%".

ITALIA-MACEDONIA - "La partita della Nazionale a Palermo al 100% di capienza? Non mi sento di escludere questa possibilità e di avere lo stadio pieno per sostenere la squadra".