Caressa: "Inter? E' mancato Correa, era il totem di Inzaghi ma..."

Il Milan è campione d'Italia. Dopo un campionato lottato i rossoneri hanno avuto la meglio dell'Inter di Simone Inzaghi. La squadra di Pioli può esultare, mentre ai nerazzurri non rimane che leccarsi le ferite. Fabio Caressa, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la stagione e parlando di cosa è mancato a Lautaro e compagni ha detto: “Quello che è mancato all’Inter è stato uno come Correa. È arrivato come un totem di Inzaghi, oggi ha segnato, ma non è stato mai decisivo”. L'attaccante argentino si è trasferito all'Inter in estate dalla Lazio per un totale di 31 milioni di euro. Tra infortuni e prestazioni non soddisfacenti, il numero 19 non ha lasciato il segno alla Pinetina.