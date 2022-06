Caressa: "Lazio a tratti spettacolare. Sarri? Un maestro da amare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fabio Caressa fa il pagellone della Serie A 21/22. Il noto giornalista di Sky Sport, sul suo canale ufficiale di YouTube, ha assegnato i voti ad ogni squadra del campionato. Questo il suo giudizio sulla Lazio: "Se ho dato 6,5 alla Roma, devo dare mezzo punto in più, quindi 7, alla Lazio in campionato. Se n'è parlato poco perché non è mai stata in lotta per lo scudetto, però è sempre stata lì ed è arrivata quinta. Poteva far meglio? Secondo me no. Ha raggiunto esattamente la posizione che poteva raggiungere al massimo. Sarri dopo un inizio difficile è stato compreso dalla squadra. Sarri è come "Il maestro di campagna" di Alberto Sordi. Uno di quei maestri che devono essere amati e capiti dalla classe. I giocatori hanno iniziato storcendo un po' la bocca e hanno finito che sarebbero saliti sulle panchine dello spogliatoio gridando "O capitano, mio capitano". Questo perché Sarri quando lo comprendi ti regala qualcosa in più. All'inizio ha insistito troppo su un tipo di difesa che veniva battuta troppo nell'uno contro uno, ma poi ha applicato dei correttivi perché è un uomo di grande intelligenza, oltre che un grande allenatore. Ha messo insieme i risultati con il gioco perché la Lazio a tratti ha giocato benissimo, è stata una squadra spettacolare. Quinto posto e basi gettate per la nuova stagione senza spendere tantissimo sul mercato. Maurizio ha dato grande compattezza e un credo in un modo di giocare che la Lazio ha ben compreso".