Casa Immobile come quella del Grande Fratello, Ciro nomina Jessica: "O me o lei" - VD

La coppia social di casa Lazio continua a stupire. Dopo essersi cimentati nell'interpretazione de 'La casa di carta', Ciro e Jessica Immobile hanno fatto finta di vivere nella casa del 'Grande Fratello'. I due, entrati in confessionale come se stessero davvero partecipando al famoso reality, si sono nominati a vicenda. Prima è stato il turno del bomber della Lazio: "Il mio nome è Jessica. Di motivazioni non ne ho una ma mille. Non ce la faccio più, o esco io o esce lei. È davvero insopportabile, io insieme a lei non riesco più a stare". Subito dopo la moglie dell'attaccante ha potuto fare la propria nomination: "Nomino Ciro. In questi due mesi è la persona con cui ho legato meno. Pensa solo a giocare alla PlayStation, e mai a me. Spero che gli italiani lo eliminino".

