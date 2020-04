Immobile, Ciro e Jessica nei panni del Professore e di Tokyo de 'La casa di carta' - VD

I tanti giorni trascorsi in quarantena tra le mura di casa cominciano a pesare a tutti. Ancor di più ai calciatori, abituati a essere costantemente in movimento. Ecco allora che, in casa Lazio, si è alla ricerca delle attività più disparate per evitare che la noia prenda il sopravvento. La coppia social per antonomasia, quella formata da Ciro e Jessica Immobile, dopo essersi allenati, aver ballato e cucinato, hanno deciso di impegnarsi nella recitazione. I due hanno pubblicato su Instagram un video in cui hanno vestito i panni del Professore e di Tokyo della seguitissima serie tv 'La casa di carta'.

