Immobile, nostalgia di Lazio: il bomber ricorda la vittoria con il Genoa - FT

È dal 29 febbraio che la Lazio non scende in campo. L'emergenza legata al Coronavirus ha sospeso lo straordinario cammino dell'armata Inzaghi, non consentendo ai giocatori neanche di continuare ad allenarsi a Formello. E se i primi giorni sono stati presi dai calciatori, magari, come un momento di relax per ricaricare le energie, lo stop prolungato ora fa subentrare un po' di nostalgia. Lo testimonia l'immagine pubblicata da Ciro Immobile su Instagram, che ritrae l'esultanza della squadra al gol di Adam Marusic nella trasferta del 'Ferraris' contro il Genoa dello scorso 23 febbraio.

