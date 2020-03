Casasco, pres. medici sportivi: "Riparta prima l'Italia, poi il calcio"

Quando si potrà ripartire con il calcio? Data sconosciuta, l’Italia è ancora nel pieno dell’emergenza coronavirus, il mondo del pallone dovrà rimanere fermo ancora per un po’. Il dottor Maurizio Casasco, presidente dei medici sportivi italiani ed europei, ha fatto il punto: “Prima deve ripartire l’Italia, poi il calcio”, riporta la rassegna di Radiosei. “Ora al primo posto c’è la salute. Il Paese dovrà ripartire in armonia, non possiamo correre da soli. E gli atleti positivi andranno controllati con attenzione. Quando si potrà ripartire, daremo in un protocollo tutte le indicazioni”.