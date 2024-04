Caso Acerbi, Abodi: "Non bastano i sermoni contro il razzismo, serve..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il caso Acerbi ha scombussolato l'interno mondo calcistico, dividendolo tra chi si schiera al fianco della decisione del Giudice Sportivo e chi ha scelto, invece, la fazione di Juan Jesus. Un avvenimento, in un senso o nell'altro, triste per il movimento italiano e che ha spinto il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a muoversi per modificare il regolamento, come specificato da lui stesso ai microfoni di Repubblica:

"Sul fronte del razzismo e delle varie forme di discriminazione le norme sono o dovrebbero essere più che note. Quel che è successo a Milano mi auguro sia almeno servito a far comprendere che contro il razzismo non bastano i ‘sermoni’, ma serve l’impegno a partire dai giocatori in campo. Per questo ho fatto esplicito riferimento alla coscienza per Acerbi, augurandomi che fosse in pace con la sua".