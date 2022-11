Caso Karsdorp, fissato il summit con agente: il piano della Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dispiace che lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. L'ho invitato a trovare il club per gennaio", queste le parole di Mourinho nel post partita contro il Sassuolo continuano a far rumore nella Capitale. Anche se l'allenatore non ha voluto rivelare l'identità del calciatore in questione, tutto sembra riportare a Rick Karsdorp. E, dopo le dichiarazioni dell'agente del giocatore della Roma, ad oggi arrivano importanti novità. Come riporta Il Tempo, per settimana prossima è previsto un incontro tra il club, Karsdorp e il suo agente, con l'intento di pianificare le prossime mosse per quanto concerne il futuro del giocatore.