Caso: "Lazio, da questo ko puoi uscirne più forte. Fiorentina? Non c'è gara..."

Il sogno scudetto ancora è vivo, la Lazio deve continuare a crederci. La pensano in molti così, compreso l'ex allenatore biancoceleste Mimmo Caso che, ai microfoni di tuttomercatoweb ha detto: "La Lazio ha perso un'occasione incredibile ma i sogni di gloria non vanno abbandonati. E' stata gettata un'occasione al vento peraltro la Lazio ha anche la miglior difesa del campionato ma si è fatta rimontare dopo aver avuto la chance del 3-0. Ad ogni modo ieri si sono affrontate due formazioni che giocano il miglior calcio in Italia. Un successo avrebbe dato ulteriore carica ed entusiasmo alla Lazio ma credo che da questo ko debba comunque uscirne più forte. Nel primo tempo ha dominato poi è calata forse anche a causa dell'inattività mentre l'Atalanta aveva nelle gambe un'altra partita".

LAZIO - FIORENTINA: "Sulla carta non c'è gara, sul piano tecnico. Però c'è sempre da considerare che dopo il lungo stop potrà avere la meglio chi fisicamente è riuscito a prepararsi bene. Parlando dei viola, col Brescia non li ho visti pimpanti come in altre circostanze. Mi sono sembrati preoccupati, poco brillanti. Aver recuperato Ribery è un grosso vantaggio però saranno senza Chiesa. Credo che la Fiorentina imposterà una gara difensiva sabato sera".

SULL'INTER: "Ha sprecato due volte il vantaggio, ha fallito un match-point per poter continuare a star dietro a Juve e Lazio. Credo che Conte e i giocatori adesso faranno un bel mea culpa. I nerazzurri ieri dovevano vincere".