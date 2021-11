Caso plusvalenze, non solo la Juventus: coinvolti altri 5 club

Dopo il polverone alzatosi sulla Juventus per il caso plusvalenze emergono indiscrezioni sul coinvolgimento di altre 5 squadre in questa vicenda. Come riportato da Repubblica anche Napoli, Genoa e Inter sarebbero coinvolte, ma non solo. I partenopei per l'affare Osimhen, mentre le altre due sono state protagoniste di diversi scambi di calciatori tra cui Pinamonti e Radu. Il dato che ha insospettito la procura Federale è il passaggio dai 381 milioni di plusvalenze registrati in Serie A nel 2015 ai 739 attuali. Sarebbero in tutto 6 i club coinvolti.