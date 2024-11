Castellanos, parla Scaloni: "C'è del potenziale, ecco chi giocherà"

TUTTOmercatoWEB.com

Nuova chiamata con l'Argentina per Taty Castellanos dopo l'ottimo rendimento con la maglia della Lazio. Il giocatore argentino è stato convocato dal ct Scaloni per le qualificazioni ai Mondiali, il 15 l'Albiceleste affronterà il Paraguay. A tal proposito, l'ex Lazio ha spiegato chi giocherà esprimendosi anche sui giocatori che ha convocato, tra cui lo stesso Castellanos: "Se sono venuti tanti ragazzi è perché c'è del potenziale. L'Argentina è una fucina di giocatori e bisogna avere voglia di dare loro quella responsabilità di giocare per la Nazionale. Poi tocca a loro indossare la maglia e non toglierla più . La possibilità ci sarà ancora. Ho deciso bene la squadra, sarà abbastanza simile all'ultima partita, con la Bolivia. Non glielo ho confermato, ho qualche dubbio" .