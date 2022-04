CERCO LAVORO | SEGRETARIA PART-TIME A ROMA | CONTATTA SUBITO FRIMM WINNERS FISSO+PREMI

Da oltre 20 anni le agenzie immobiliari Frimm Winners a Roma si propongono al pubblico con un sistema di servizi innovativi di alto valore professionale. Nell'ambito del processo di consolidamento perpetuo e accrescimento, Frimm offre interessanti posizioni in ambito lavorativo. Se cerchi lavoro, Frimm può garantirti un ambiente moderno, professionale e volto alla valorizzazione del cliente. Vediamo insieme le posizioni aperte:

SEGRETARIA\O DI ACQUISIZIONE PART TIME

Stipendio: 800 € fisso più premi

AGENTI IMMOBILIARI

Agente Junior senza abilitazione: Minimo garantito di 1000 € al mese. 30% di provvigioni sul fatturato prodotto da affitti e vendite di locali e appartamenti

Agente Senior senza abilitazione: Nessuno stipendio garantito. 50% di provvigioni sul fatturato prodotto (Servizi a disposizione che comprendono segretaria\o Front Office, segretaria\o di acquisizione, pubblicità, postazione di lavoro, computer, telefono e altro)

Agente Senior con abilitazione: Nessuno stipendio garantito, 70% di provvigioni sul fatturato prodotto (Servizi a disposizione che comprendono segretaria\o front office, segretaria\o di acquisizione, pubblicità, postazione di lavoro, computer, telefono ed altro. In questo caso per postazione di lavoro si intende una propria scrivania personale)

Agente Top Senior con abilitazione: Nessuno stipendio garantito, 90% di provvigioni sul fatturato prodotto (Servizi a 1000 € al mese che comprendono segretaria\o front office, segretaria\o di acquisizione, pubblicità, postazione di lavoro, computer, telefono ed altro. In questo caso per postazione di lavoro s'intende un ufficio privato all'interno dell'agenzia).

Ricorda: per tutti i profili le provvigioni sono fisse al 30% in caso di appuntamenti di acquisizione, appuntamenti di vendita o affitto provenienti da passive cedute dal proprio ufficio. Ad esempio incarichi che provengono da campagne social, pubblicità radiofoniche, clienti che si recano spontaneamente in ufficio per vendere o affittare il proprio immobile, chiamate di clienti che vogliono vedere un immobile non acquisito dall'agente, ma dall'agenzia.

CONTATTI, DISCLAIMER E CANDIDATURE

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91. Per candidarsi a tale offerta, far pervenire il curriculum comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 previo contatto a:

Tel. Fisso 0694325845 / Cell. Whatsapp 3470433297

Indirizzo: Ag. Via Merulana 217