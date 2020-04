Cessione Roma, Sky: "Saltata la trattativa tra Pallotta e Friedkin"

Il coronavirus ha bloccato il calcio europeo, dai campionati alle coppe. Non solo il campo, la pandemia ha la sua influenza anche sulla cessione della Roma. Dopo i continui rinvii, secondo quanto riportato da Sky Sport, la cessione sarebbe completamente saltata. Azzerata la trattativa in piedi da mesi tra Pallotta e Friedkin, annullato il principio d'accordo raggiunto a febbraio. A fine emergenza non è detto che i discorsi non vengano riaperti, nel mondo degli affari tutto può succedere, ma per il momento Friedkin ha abbandonato il tavolo. La Roma rimane a Pallotta.