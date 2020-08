Champions League, 250 milioni di ricavi per le italiane: i dettagli

L'eliminazione dell'Atalanta per mano del Paris Saint-Germain ha chiuso la stagione delle italiane in Champions League. Una stagione da record, quantomeno dal punto di vista economico, considerando che tre squadre su quattro hanno superato la fase a gironi e la sola 'Dea' è andata oltre gli ottavi di finale. Secondo le stime di Calcio e Finanza, i ricavi Uefa per le italiane dovrebbero nuovamente superare i 250 milioni di euro. Si tratterebbe della cifra più alta incassata dalle squadre di Serie A nella storia della competizione, con un aumento di circa il 2% rispetto ai dati resi noti dall'Uefa nella passata stagione. Negli ultimi dieci anni, i premi per le squadre impegnate in Champions League sono notevolmente saliti: dai 93,9 milioni del 2010/11, nel giro di dieci anni l'aumento è stato pari al 170%, mentre dai 144,7 milioni del 2015/16, in cinque anni la crescita è stata dell'80%.

