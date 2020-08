Calciomercato Lazio, il punto sull'attacco: chi entra e chi esce

Serie A, Coppa Italia e finalmente Champions League: tre attaccanti (Immobile, Caicedo e Correa) non bastano più per le tre competizioni e Adekanye non è pronto per fare il titolare. Per questo Lotito e Tare stanno cercando di rafforzare il reparto con innesti di qualità e dare una mano agli intoccabili Immobile e Correa.

USCITE - Con molta probabilità Caicedo non indosserà più la maglia biancoceleste il prossimo anno: il Panterone sta ascoltando le offerte provenienti dal Qatar, anche se le ultime voci in circolazione lo vedrebbero ancora in Italia con la maglia dell'Atalanta. Non è da escludere che Adekanye venga girato in prestito per avere più spazio e fortificarsi ulteriormente.

OBIETTIVI - Ad occupare le caselle lasciate vuote, sono pronti due colpi che alzerebbero decisamente il livello: Vedat Muriqi a breve sarà biancoceleste e darà fisicità e cattiveria al reparto, mentre per Borja Mayoral bisogna ancora aspettare. Lo spagnolo sembrava fosse ad un passo, ma il nodo recompra ha rallentato l'operazione. Sul giocatore ora si sono avvicinate anche Valencia e Fiorentina, ma l'interesse della Lazio resta forte. Se il ragazzo non dovesse arrivare, sono pronte le alternative: Wesley dell'Aston Villa o Origi del Liverpool.