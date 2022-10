Champions League, i risultati: il Napoli umilia l'Ajax. Sospiro di sollievo per Inzaghi

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Serata di Champions League, serata piena di gol già nelle prime due sfide della serata con il Marsiglia che cala il poker contro lo Sporting Lisbona e Bayern Monaco che ne fa addirittura 5 al Viktoria Plzen portandosi così a 9 punti nel girone. Nello stesso gruppo C l'Inter è chiamata a tirare su la testa dopo le figuracce in campionato: al Meazza contro il Barcellona finisce 1-0 col gol di Calhanoglu e pesanti polemiche per la confusionaria gestione del VAR. L'altra italiana, il Napoli passeggia in Olanda e asfalta l'Ajax per 1-6 con tanto di doppietta del piccolo grande Raspadori. L'atletico Madrid cade in casa del Bruges per 2-0, stesso risultato tra Porto e Leverkusen. Partita a reti inviolate tra Francoforte e Tottenham, mentre il Liverpool batte il Rangers 2-0.