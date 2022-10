Champions League, impatto Raspadori: eguagliato un ex Lazio

Impatto stellare in Champions League per Giacomo Raspadori. Il giovane talento del Napoli ha messo a segno due gol nelle prime due presenze nella massima competizione europea eguagliando altri tre calciatori italiani. L'ex Sassuolo ha raggiunto Ravanelli con la Juventus 95/96, Del Piero sempre con i bianconeri nella stessa stagione e Simone Inzaghi. L'attuale allenatore dell'Inter segnò con la Lazio tre reti nelle due sue prime due gare in Champions contro il Maribor nella stagione 99/00.