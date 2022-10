Champions | Follia VAR, confusione assoluta durante Inter - Barcellona: cosa è successo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Sembra una stagione davvero assurda per quanto riguarda la tecnologia VAR. Dopo le tante polemiche in Serie A sembra che anche in Europa ci sia ancora molta confusione sul suo funzionamento. Durante la sfida di questa sera tra Inter e Barcellona è infatti accaduta una cosa davvero strana: al 23' nell'area presieduta da Ter Stegen, Slavko Vincic sembra effettivamente colpire il pallone col braccio. I calciatori nerazzurri protestano a gran voce, ma l'arbitro decide di far proseguire il gioco. Nel momento del tocco con il braccio però Lautaro Martinez sembrava essere di poco oltre la linea di fuorigioco, situazione che, in caso fosse stata confermata, non avrebbe comunque permesso l'assegnazione del rigore poichè avvenuta precedentemente all'intervento irregolare in area di Vincic. Qui accade la cosa più strana: dalla sala VAR richiamano il giudice di gara, facendo così supporre (come le regole dettano) che Lautaro non fosse in offside e che quindi la decisione rigore-non rigore andava rivista al monitor. L'arbitro corre quindi verso lo schermo, torna in campo, mima il solito gesto dello schermo e assegna...fuorigioco. La decisione ha preso tutti alla sprovvista, poichè l'offside (che effettivamente c'era per il solo alluce dell'attaccante), è una valutazione che, in caso sfugga ai guardalinee, spetta agli addetti nella sala VAR e non all'arbitro.