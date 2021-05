Champions League, il Chelsea è campione d'Europa: sconfitto il City di Guardiola

Il Chelsea campione d'Europa. La squadra di Tuchel esce trionfante dalla finale di Champions League giocata contro il Manchester City. Il gol decisivo arriva al 42'. Il risultato rimane in pareggio fino a tre minuti dal duplice fischio: Werner taglia in due la difesa con il movimento, Zinchenko è lento a rientrare su Havertz che, di fronte a Ederson, lo salta e insacca a porta vuota. Il gruppo guidato da Guardiola insegue il pareggio, che non arriva in 90 minuti più sette di recupero. Si chiude, tuttavia, con un brivido per il Chelsea, che subisce il tentativo in extremis di Fernandinho. Di qualità la gara preparata da Tuchel, che al 35' è obbligato a far uscire Thiago Silva per infortunio. Il City ci prova fino all'ultimo, ma a nulla porta l'assalto finale. Guardiola, che deve far a meno di De Bruyne dall'inizio della ripresa dopo lo scontro di testa con Rudiger, esce sconfitto dalla 66esima edizione della competizione.

Memorial Felice Pulici al Due Ponti, vince la Ledesma Academy - FOTO

Calciomercato Lazio, svolta in vista? Villas-Boas arriva a Roma: ma la società smentisce...

TORNA ALLA HOMEPAGE