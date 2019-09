Champions League, il pronostico di Rambaudi: "Lazio e Atalanta favorite"

La Lazio è uscita da San Siro tra mille rimpianti. Tante le occasioni sprecate, come nel derby e nel primo tempo di Ferrara, che sono costate punti in classifica. Ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi si è detto comunque fiducioso sulle possibilità di Champions League dei biancocelesti: "Sicuramente è un campionato di assestamento, più equilibrato, con diversi passi falsi sia in vetta che per la zona Champions. L'Atalanta alterna gare brutte come quella con la Fiorentina e la Dinamo Zagabria ad altre a mille all'ora come quella dell'Olimpico. Io ritengo la squadra di Gasperini favorita insieme alla Lazio per il quarto posto, poi il resto. La Lazio ha perso punti perchè meritava di averne di più, anche se ha dimostrato di essere forte come a Milano. I risultati cambiano i giudizi, la stessa Inter non ha giocato benissimo ma contro la Lazio ha vinto. Non penso che il loro primo posto sia coerente con quanto fatto in campo. La squadra di Inzaghi purtroppo ha questi difetti, deve migliorare, tutti devono alzare l'asticella, dal club ai giocatori passando per la società. Il rimpianto è vedere una squadra che gioca bene a calcio, è organizzata, ha fantasia, ha talento, però si perde in un bicchiere d'acqua, quindi devono capire come migliorarla".

