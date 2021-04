Champions League, il ritorno dei quarti: Chelsea favorito, scontro fra titani a Parigi

Riecco la Champions League. A una settimana di distanza dalle gare di andata, questa sera è in programma il ritorno dei quarti di finale della competizione più importante d'Europa. Dopo il 2-0 dell'andata a favore dei Blues, Chelsea e Porto si troveranno ancora una volta di fronte in campo neutro, ancora al Ramon Sanchez-Pizjuan. Gli uomini di Tuchel partono con vantaggio molto importante. L'altra sfida è decisamente più interessante, praticamente una finale anticipata. Al Parco dei Principi, il PSG ospita i campioni in carica del Bayern Monaco. Leggera situazione di vantaggio per i parigini che, all'andata, hanno espugnato 3-2 l'Allianz Arena.

IL PROGRAMMA

Chelsea - Porto (and 2-0) ore 21

Psg - Bayern Monaco (and 3-2) ore 21