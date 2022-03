Champions League, Inter e Bayern in campo: il programma della serata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Buongiorno Champions League. Il momento tanto atteso è alle porte: oggi parte il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Questa sera alle 21:00 subito in campo l'Inter che andrà ad Anfield per cercare l'impresa contro il Liverpool dopo il ko dell'andata a San Siro. In contemporanea il Bayern Monaco ospita il Salisburgo dopo il pareggio dell'1-1 dell'andata. Di seguito tutti gli orari e le dirette tv.

Liverpool - Inter, ore 21:00, in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K.

Bayern Monaco - Salisburgo, ore 21:00 in diretta su Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet).