Champions League, la Juventus batte i campioni del Chelsea grazie a Chiesa

Come in Space Jam, le stelle della Juventus sembravano essere stati derubati del loro talento. Le rovinose sconfitte e il gioco inespresso avevano portato sconforto nella Torino bianconera. Con oggi si può dire che il periodo di impasse sia ufficialmente chiuso. All'Allianz Stadium Allegri e i suoi hanno fermato i campioni in carica del Chelsea. Il gol vittoria è stato siglato da Federico Chiesa all'inizio del secondo tempo. Oltre a dare fiducia ai giocatori, come la bevanda segreta di Bugs Bunny nel film con Michael Jordan, questi tre punti fanno schizzare la Juve in testa alla classifica, con i Blues e lo Zenit distanti di tre punti. Il Malmo è ancora fermo a zero.

LE ALTRE - Alle 21:00 hanno anche giocato le restanti squadre, così da chiudere la seconda giornata della fase a gironi del torneo internazionale. I risultati che ne sono usciti fuori sono stati per certi versi sorprendenti: il Barcellona è stato fermato dal Benfica per 3-0, il Bayern Monaco ha strapazzato la Dinamo Kiev vincendo 5-0, il Manchester United ha portato a casa i tre punti in extremis contro il Villareal per merito del solito Cristiano Ronaldo, il Salisburgo è uscito vittorioso dallo scontro con il Lille, infine Wolfsburg e Siviglia non si sono fatti male pareggiando 1-1.