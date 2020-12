Champions League, la top 11 "italiana" dei gironi secondo la Bobo TV: ci sono tre biancocelesti

Tra i vari temi affrontati nel corso della Bobo TV, c'è la fase a giorni della Champions League che si è appena conclusa decretando le 16 squadre che disputeranno gli ottavi. Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno schierato la loro formazione ideale della competizione scegliendo solo calciatori delle squadre italiane che hanno partecipato (Lazio, Juventus, Inter e Atalanta). Tre i rappresentanti per i biancocelesti: Acerbi al centro della difesa, Luis Alberto in mediana e Ciro Immobile in attacco in compagnia di Ronaldo e Morata.

LA TOP 11 "ITALIANA" DELLA FASE A GIRONI SECONDO LA BOBO TV (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Romero, Acerbi, Gosens; Gomez, Freuler, Luis Alberto; Ronaldo, Immobile, Morata. All. Pirlo

