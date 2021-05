Champions League, manca solo l'ufficialità: cambia la sede della finale

A breve è attesa l'ufficialità, la finale di Champions League 2021 non si giocherà a Istanbul. Per il secondo anno consecutivo la capitale turca perde più importante, ma come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si può consolare con la finale dell'edizione 2022-23 in occasione del centenario della Repubblica di Turchia. Manchester City - Chelsea del 29 maggio sarà disputata a Oporto, con parziale apertura al pubblico.

