Champions, lo Sheriff espugna il Bernabeu: ma sui social che disastro! - VIDEO

Ieri è tornata la Champions League con la fase a gironi e tra le squadre scese in campo anche Sheriff – Real Madrid. La squadra moldava si è imposta sugli spagnoli per 2 a 1 grazie ai gol di Yaxshiboyev e Thill. Lo Sheriff ha pubblicato sul suo profilo social il video del secondo gol, realizzato da Thill. Fin qui tutto normale se non fosse che il video è stato realizzato da un dispositivo che riprende l’azione in TV.

