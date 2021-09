Strakosha, sbagliare si può: con la Lokomotiv altra chance

Non sarà certo un errore a compromettere tutta la stagione di Thomas Strakosha. Questo è il pensiero di Maurizio Sarri che dopo la papera contro il Galatasaray è pronto a dare al portiere albanese un'altra chance. Le critiche nei suoi confronti non sono mancate e del resto, dopo aver perso la titolarità nella passata stagione con l'arrivo di Reina, la sua avventura alla Lazio ha preso tutt'altra direzione rispetto a quanto ci si poteva aspettare. Lo striscione della Nord e l'affetto ricevuto dai compagni però hanno dato nuova linfa al classe '95 che ora vuole rispondere sul campo.

FORMAZIONE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, giovedì in Europa League sarà di nuovo lui a difendere la porta biancoceleste. Contro la Lokomotiv Mosca sperano in una maglia da titolare anche altri giocatori che fin qui hanno visto poco il campo, su tutti Radu che cerca ancora l'esordio stagionale. Lazzari si candida per la solita staffetta con Marusic, ma anche Patric reclama un posto. Possibile occasione per Raul Moro dal 1', con Muriqi che scalpita. A centrocampo potrebbe toccare a Cataldi e Akpa Akpro.

Lazio, Felipe Anderson sugli scudi: è lui l'uomo in più di Sarri

Lazio - Lokomotiv Mosca, le probabili formazioni: Strakosha torna tra i pali

TORNA ALLA HOME PAGE