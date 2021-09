Lazio, Felipe Anderson sugli scudi: è lui l'uomo in più di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Dopo il derby di domenica scorsa Matías Viña ha ancora il mal di testa. Il terzino della Roma ha avuto sulla sua corsia il cliente più difficile da affrontare. Felipe Anderson era in giornata e l'ha dimostrato sul campo. Assist al bacio per Milinkovic sul primo gol, rete del 3-1 nella ripresa e tante giocate da campione. Quando accelera diventa imprendibile, con la sua falcata che difficilmente lascia speranza al difensore avversario. Dribbling, qualità e tecnica superiore, con un Felipe così è tutto più semplice. Sarri adesso si gode il suo uomo in più. Lo aveva chiesto a De Laurentiis a Napoli ma non era stato accontentato, si sono sfidati in Premier League e il Comandante ne aveva apprezzato le caratteristiche, oggi è diventato un suo fedelissimo. La Lazio vola con il suo asso brasiliano.