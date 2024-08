Champions, Mourinho fuori: tutte le squadre retrocesse in Europa League

TUTTOmercatoWEB.com

Altro flop per José Mourinho. Eliminazione scottante per l'ex tecnico della Roma che va fuori ai preliminari di Champions con il suo Fenerbahce. Va avanti il Lille che giocherà l'ultimo turno prima della fase a gironi contro lo Slavia Praga. Il tecnico portoghese, uscito tra le solite polemiche, retrocede in Europa League e potrebbe essere un possibile avversario di Roma e Lazio (in attesa di conoscere le urne del sorteggio). In EL anche Union St. Gilloise, Rangers e Twente.

I preliminari di Champions non sono ancora conclusi. Tra pochi giorni si giocherà l'ultimo turno per decretare le ultime squadre qualificate alla fase a gironi. Tutte quelle che perderanno, invece, faranno parte della prossima Europa League. Di seguito il calendario completo.

ULTIMO TURNO PRELIMINARI CHAMPIONS (ANDATA 20-21 AGOSTO, RITORNO 27-28 AGOSTO)

Bodo Glimt - Stella Rossa

Lille - Slavia Praga

Dinamo Zagabria - Qarabag

Young Boys - Galatasaray

Midtjylland - Slovan Bratislava

Malmo - Sparta Praga

Dinamo Kiev - Salisburgo