Chelsea, Giroud risponde a Deschamps: "Posso giocare almeno 3 anni ad alti livelli"

È stato un obiettivo di mercato di Lazio e Inter nella scorsa sessione invernale di calciomercato. Il futuro di Olivier Giroud è ancora in bilico. La sua permanenza al Chelsea è tutt'altro che certa. Negli scorsi giorni, il ct della Francia Deschamps gli ha consigliato di cambiare squadra per giocare con più continuità in vista dell'Europeo. La risposta dell'attaccante francese non si è fatta attendere. Queste le sueparole ai microfoni di France Football: "Non mi sento sminuito. Quando ci saranno segnali, li sentirò. Sarò lucido quando mi accorgerò di aver perso velocità ed esplosività... Ma spero di averne ancora dai 3 ai 5 anni ai massimi livelli. Questo è l'obiettivo".