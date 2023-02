Chelsea, Potter non convince: i tifosi ora ricordano (e rivogliono) il gioco di Sarri

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo questione di tempo, ma Graham Potter sta per essere esonerato. Questo è quello che pensano i tifosi del Chelsea, amareggiati e sconfortati dai risultati che stanno ottenendo i Blues in Premier: decimo posto in campionato a 31 punti, una differenza reti miseramente sufficiente, la sconfitta col Dortmund in Champions League e i tre pareggi consecutivi contro Liverpool, Fulham e West Ham sono il quadro di un club allo sbando, soprattutto per le cifre spese sul mercato che non stanno dando i loro frutti. Per questo, negli ultimi giorni si stanno moltiplicando i tifosi che sui social chiedono a gran voce un immediato esonero del tecnico Potter e, la quasi totalità, ricorda con nostalgia i tempi in cui il Chelsea era allenato da Maurizio Sarri, che oggi guida la Lazio con grande personalità.

"Non accetto questo suo approccio lento come una lumaca. Cosa sta insegnando ai giocatori che ancora noi tifosi non riusciamo a capire? Quando c'era Sarri sono bastati 3 mesi per capire il suo gioco", scrive un utente di Twitter. "Continuerò a sostenere Potter, sempre che non mi portate Guardiola o Sarri", ne commenta un altro. "I numeri di Potter non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli di Sarri e Sarri ha effettivamente iniziato e implementato il lavoro per cambiare il nostro stile di gioco", insomma da Londra guardano con un po' di invidia quello che il tecnico toscano sta facendo alla Lazio, ma il Comandante sembra aver trovato il suo giusto equipaggio.