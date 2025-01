La Lazio non sfrutta al meglio la gara contro il Como per rialzare la testa dopo il derby perso. Una squadra stanca, con...

WEBTV RIVIVI DIRETTA - LAZIO, LA FESTA PER I 125 ANNI IN CAMPIDOGLIO - FT&VD AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Si è conclusa la celebrazione in Campidoglio per i 125 anni della Lazio, ma i festeggiamenti non sono finiti. L'appuntamento è per domani all'Olimpico in occasione dellas fida col Como. AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - Anche il... AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Si è conclusa la celebrazione in Campidoglio per i 125 anni della Lazio, ma i festeggiamenti non sono finiti. L'appuntamento è per domani all'Olimpico in occasione dellas fida col Como. AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - Anche il... VOCI DI MERCATO EX LAZIO | RAUL MORO SOTTO I RIFLETTORI D'EUROPA: UN ALTRO CLUB SU DI LUI Dopo le recenti notizie che riportavano nei giorni scorsi l'interesse di Ajax e Atalanta per Raul Moro, il Daily Mail aggiunge un nome alla lista delle pretendenti. Secondo la testata britannica infatti, anche il Celtic sarebbe interessato all'ex... Dopo le recenti notizie che riportavano nei giorni scorsi l'interesse di Ajax e Atalanta per Raul Moro, il Daily Mail aggiunge un nome alla lista delle pretendenti. Secondo la testata britannica infatti, anche il Celtic sarebbe interessato all'ex...