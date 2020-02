Cinema / È morto Kirk Douglas: il mito di Hollywood deceduto a 103 anni

Kirk Douglas è morto. Il mito di Holloywood se n'è andato all'età di 103 anni. A dare l'annuncio i familiari. Douglas sarà ricordato per diverse interpretazioni memorabili diluite in 60 anni di carriera: da "Spartacus" a "Il grande campione", senza dimenticare "20.000 leghe sotto i mari". Nel 1996 gli fu assegnato il premio Oscar alla carriera. Aveva terminato la sua vita da attore nel 2004. Di seguito le parole del figlio, Michael Douglas: "È con grandissima tristezza che io ed i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati, all'età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell'epoca d'oro del cinema che ha vissuto a lungo nei suoi anni d'argento, un attivista umanitario la cui dedizione alla giustizia ha indicato uno standard al quale tutti noi possiamo aspirare. Ma per noi era solo un papà".