Clamoroso Pogba! Squalifica ridotta, ecco quando potrà tornare a giocare

Dopo l'infortunio al crociato di Gleison Bremer, c'è anche una buona per la Juventus: la squalifica di 4 anni inflitta a Paul Pogba è stata infatti ridotta a 18 mesi dopo che il calciatore francese si è rivolto al TAS di Losanna. A riportarlo è Sport Mail, che aggiunge come l'ex Manchester United sia pronto a rientrare in campo l'11 marzo 2025.

Sospeso dal TNA l'11 settembre 2023, era stato condannato a 4 anni l'1 marzo 2024. Difficile in questo momento azzardare delle previsioni per quando potrebbe tornare in campo per la prima gara ufficiale, ma sicuramente inizierebbe ad allenarsi agli ordini di Thiago Motta, cosa che è vietata per chi è squalificato per doping.