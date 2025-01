Clamoroso Ronaldo: mette alle strette l'Al Nassr. E l'Al Hilal di Milinkovic...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo vuole vederci chiaro. Secondo la CNN, la star di Madeira punta a risolvere la sua situazione contrattuale entro la fine di gennaio. Il suo attuale accordo con l'Al Nassr scade il 30 giugno, e per proseguire in un club dove ha segnato numerosi gol ma non ha conquistato titoli ufficiali, sarebbe necessario un nuovo contratto milionario. Finora, l'unico trofeo vinto è stata la Coppa Araba, che non ha valore ufficiale.

Nonostante i suoi 39 anni, Cristiano Ronaldo è la stella dell'Al Nassr e continua a rappresentare la nazionale portoghese, dove segna gol importanti e scrive nuove pagine di storia. Fernando Hierro, direttore sportivo dell'Al Nassr, potrebbe essere il responsabile della trattativa per estendere il contratto della leggenda portoghese. Tuttavia, in Arabia Saudita si vocifera di un possibile interesse dell'Al Hilal, club in cui gioca l'ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic, e uno dei principali club del Paese, soprattutto se Neymar non dovesse rinnovare. Va sottolineato che l'Al Hilal partecipa al Mondiale per club, a differenza dell'Al Nassr.