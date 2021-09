CLASSIFICA | Il Milan conquista la vetta, Lazio ferma al sesto posto

Niente da fare per la Lazio che cercava l'impresa a San Siro. Il Milan ha dimostrato di essere più avanti vincendo il match meritatamente. Questa sconfitta porta i biancocelesti a rimanere fermi a 6 punti occupando la sesta piazza insieme a Fiorentina e Roma (i giallorossi devono giocare alle 20:45 contro il Sassuolo), mentre i rossoneri si lanciano in testa alla classifica a punteggio pieno insieme al Napoli. Tra le due squadre protagoniste della gara delle 18, oltre ai partenopei, i viola e i giallorossi, ci sono Inter e Udinese, entrambe a 7 punti. In zona retrocessione c'è traffico: Salernitana e Verona sono ferme a 0, mentre con un solo punto guadagnato galleggiano Spezia, Cagliari e Juventus. Si attendono gli ultimi due confronti per vedere come effettivamente varierà la graduatoria al termine della giornata.