CLASSIFICA - Il Milan mantiene la vetta, la Juve si rifà sotto. Risale la Lazio

Il Milan si aggrappa ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic, a segno per la 6ª gara consecutiva in Serie A. Lo svedese regala l'1-2 contro l'Udinese al minuto 83' grazie ad una bellissima rovesciata e regala i 3 punti ai rossoneri. Dopo il vantaggio di Kessié al 18' era stato De Paul dal dischetto a pareggiare i conti al minuto 48'. Poi la magia dello svedese, grazie al quale la squadra di Pioli ha tenuto l'Atalanta a 4 punti di distanza in attesa di Napoli - Sassuolo delle 18:00. Entrambe vogliono tornare a -2 dalla vetta ma inevitabilmente una delle due perderà terreno. Travolgente la Juve che batte 4-1 lo Spezia, trascinata dal ritorno di Cristiano Ronaldo, e scavalca l'Inter. Vince all'ultimo respiro in casa del Torino la Lazio che guadagna 3 punti e compie un bel balzo in avanti.

La classifica

Milan 16

Juventus 12

Atalanta 12

Napoli 11*

Sassuolo 11*

Inter 11

Lazio 10

Sampdoria 9*

Hellas Verona 8*

Roma 8*

Fiorentina 7*

Cagliari 7

Benevento 6*

Bologna 6

Spezia 5

Parma 5

Genoa 4**

Udinese 3

Torino 1*

Crotone 1

* una partita in meno

** due partite in meno