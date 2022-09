Claudio Lotito eletto al Senato: vantaggio schiacciante sui rivali

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 3:50 - Claudio Lotito è senatore della Repubblica italiana in rappresentanza del Molise. Quando lo spoglio è arrivato a quasi 300 sezioni su 393 il presidente biancoceleste ha una percentuale superiore al 44%, staccando di più di 20 punti i candidati del Centrosinistra e del Movimento 5 Stelle.

Claudio Lotito ha in tasca la vittoria al Senato. YouTrend, via Twitter, dà già per certa l'elezione del presidente della Lazio, candidato per il centrodestra nel collegio uninominale del Molise, dopo poco più di due ore dall'inizio dello scrutinio. Ancora nessun dato ufficiale ma, seguendo le proiezioni, l'imprenditore romano va spedito verso l'elezione.

