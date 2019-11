Cluj, Susic e Culio: "Con il Celtic giocheremo per il pareggio" - VIDEO

Serata amara per il Cluj, che però non dispera. La sconfitta contro la Lazio non cambia più di tanto le cose: alla squadra di Petrescu basta un punto per passare. Per questo, come ammette Mateo Susic - difensore dei romeni - in zona mista, con il Celtic il Cluj punterà al pareggio. Ecco il suo commento sulla sfida dell'Olimpico e sull'ultima giornata del girone: "Abbiamo cercato di pareggiare fino all'ultimo e raggiungere il nostro obiettivo, dando il nostro meglio come facciamo sempre. Petrescu è sempre molto fumantino durante le partite, ma qualche volta nonostante ciò ci capita di perdere (ride ndr). È normale che sia così, non è una novità. Siamo rammaricati ma dobbiamo guardare avanti e dare il massimo contro il Celtic. La Lazio è un avversario tosto. Hanno giocato un grande primo tempo, creando un sacco di opportunità. Noi abbiamo riposto nella ripresa, ma vince chi segna di più: loro ne hanno fatto uno e hanno vinto. Sensazioni per l'ultima partita? Sarà il nostro quarto incontro con il Celtic. L'unica che abbiamo giocato in casa è finita 1-1, speriamo di fare lo stesso. Ci basta un pareggio per essere felici, perché signficiherebbe aver passato il turno".

Anche Juan Culio, eroe della vittoria del Cluj 11 anni fa all'Olimpico contro la Roma, si è detto rammaricato per non aver preso un punto contro i biancocelesti: "È bello tornare all'Olimpico e giocare contro una squadra fortissima come la Lazio. Era importante fare un punto qui, avremmo già chiuso i conti. Adesso dobbiamo pareggiare contro il Celtic, una squadra difficile da affrontare".

