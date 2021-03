Commissioni agli agenti, chi paga di più in Serie A: Roma seconda

La FIGC ha comunicato il totale delle commissioni pagate ai procuratori sportivi dai club di Serie A nel corso dell'anno solare 2020, che ammonta a più di 138 milioni di euro: una cifra enorme, ma che in realtà è in calo rispetto ai due anni precedenti. Se si vuole stilare una classifica di chi spende di più in commissioni agli agenti nella massima serie italiana, la Lazio si piazza al nono posto con una spesa totale di poco più di 5 milioni e mezzo di euro, mentre nelle prime tre posizioni troviamo Milan (14,3 milioni), Roma (19,2 milioni) e Juventus (20,8 milioni). Di seguito la classifica completa.

1) Juventus - 20.000.137,97 euro

2) Roma - 19.241.912,00 euro

3) Milan - 14.315.291,95 euro

4) Napoli - 12.080.740,79

5) Fiorentina - 9.740.062,50 euro

6) Inter - 9.050.068,29 euro

7) Atalanta - 6.004.805,00 euro

8) Sassuolo - 5.823.103,00 euro

9) Lazio - 5.529.679,43 euro

10) Bologna - 5.489.340,52 euro

11) Parma - 4.853.818,32 euro

12) Sampdoria - 4.013.084,00 euro

13) Udinese - 3.992.809,86 euro

14) Verona - 3.906.049,46 euro

15) Genoa - 3.467.171,78 euro

16) Torino - 3.461.175,00 euro

17) Cagliari - 3.381.960,00 euro

18) Benevento - 1.025.825,08 euro

19) Crotone - 962.427,00 euro

20) Spezia - 876.132,14 euro