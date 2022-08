Como, i tifosi acclamano Fabregas: oggi la presentazione al Sinigaglia

TUTTOmercatoWEB.com

Cesc Fabregas è ufficialmente un nuovo calciatore del Como. Il campione saluta il Monaco e da svincolato approda nell'ambizioso club di Serie B. Come riporta gianlucadimarzio.com, proprio in questi istanti è stato depositato il contratto biennale del centrocampista spagnolo ex Arsenal e Barcellona. Il suo palmarès vanta di un Mondiale, due Europei vinti con la Spagna e 12 trofei alzati al cielo con le maglie di Arsenal, Barcellona e Chelsea. Questo è un sogno che diventa realtà per i tifosi del club lombardo che oggi potranno "abbracciare" Fabregas allo stadio comunale Giuseppe Sinigaglia di Como.