Compleanno Roma, la festa della Lazio Paracadutismo - FOTO

La città di Roma spegne oggi 2777 candeline. Una data importante per la Città Eterna omaggiata anche dalla Lazio Paracadutismo che ha festeggiato questo giorno volando sopra il cielo biancoceleste della Capitale. Si legge su Facebook:

"21 Aprile 2024, 2777 candeline. Auguri MI AMOR! Abbiamo un modo tutto nostro per festeggiare il Natale di Roma. Non esistono differenze politiche il Sindaco di Roma è il Sindaco di tutti. Non c’è differenza tra il Bianco Celeste e il Giallo Ocra e il Rosso Porpora…Noi… non abbiamo problemi a portare in volo insieme i due vessilli… ROMA non può appartenere solo a una parte calcistica sportiva che, oltretutto è nata da una fusione in Abruzzo in data non presidiata nel 1927, con i colori giallo rosso… ROMA appartiene al MONDO INTERO , e noi EAGLES KNIGHTS della LAZIO onoriamo la sue immensità volandoci sopra. Blu Sky".