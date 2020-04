Conceição: "Alla Lazio mi sono trovato benissimo, abbiamo vinto tutto"

Le interviste ai tempi del Coronavirus si chiamano dirette Instagram. Questo pomeriggio, Fabio Cannavaro e Sergio Conceição si sono fatti delle domande a vicenda, ripercorrendo le rispettive carriere di calciatori e allenatori. Il portoghese, con alle spalle un passato in biancoceleste, è tornato a parlare anche della propria esperienza in Italia, in particolare quella all'ombra del Colosseo: "Nella Lazio mi sono trovato benissimo, abbiamo vinto tutto. Al Parma ho trovato tanti campioni. All’Inter ho subito un infortunio. Non ci sono stati momenti facili, ma la vita è così. Mi dispiace per i tifosi, si aspettavano da me la continuità che avevo avuto a Roma e a Parma".

Inter, Candreva: "Alla Lazio il periodo migliore della mia carriera, devo ringraziarli..."

Coronavirus, Castellacci: "Ripetere le visite d'idoneità ai giocatori, test in più per i positivi"

TORNA ALLA HOMEPAGE