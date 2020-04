Inter, Candreva: "Alla Lazio il periodo migliore della mia carriera, devo ringraziarli..."

Antonio Candreva ha risposto alle domande poste dai tifosi dell'Inter tramite i canali social ufficiali del club. Nell'intervento, l'ala nerazzurra è tornato a parlare anche degli anni trascorsi tra le fila della Lazio, a suo parere i migliori della sua carriera: “Il periodo migliore della mia carriera? Per continuità e ruolo all’interno della squadra, dico alla Lazio. Feci un percorso determinante che mi diede la possibilità di approdare in un top club come l’Inter. Devo ringraziare i biancocelesti".

