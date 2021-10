Conference League, la Roma crolla con il Bodo Glimt e la Nord canta: "Sembra Manchester"

La Roma sta disputando la terza giornata di Conference League contro il Bodo Glimt. Serata amara per i giallorossi che sono sotto di 6 gol contro i norvegesi. La notizia della goleada nordica non tarda ad arrivare all'Olimpico, la Nord si accende intonando: "Sembra Manchester". Coincidenza proprio nel giorno della storica sconfitta della Roma contro il Bayern Monaco in cui perse proprio 7 a 1. Altra pessima figura dei giallorossi in Europa.

