Lazio - Marsiglia, Basic sa come fare male ai francesi: il precedente

Toma Basic ha convinto Sarri ed è stato scelto tra i titolari di questa sera contro il Marsiglia. Che questa decisione sia avvenuta anche in base ai trascorsi del serbo? Il centrocampista ha già affrontato i francesi in questa stagione: ad agosto era ancora del Bordeaux e ha giocato la sfida di campionato del 15 agosto. In quell'occasione Basic servì il pallone a Oudin per il gol del 2-2. Questa è la sua occasione per bissare la prestazione di quest'estate e convincere il tecnico ad affidargli più spesso la mediana biancoceleste.